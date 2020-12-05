Kuzey Yıldızı Pembe dizide neden yok? Kuzey Yıldızı Pembe diziden ayrıldı mı? Zeynep Kankonde kimdir?

Kuzey Yıldızı dizisinde Pembe karakterine hayat veren Zeynep Kankonde diziden ayrıldı mı? Kuzey Yıldızı Pembe diziden ayrıldı mı? Zeynep Kankonde kimdir?

Cumartesi günleri yayınlanan Kuzey Yıldızı dizisinde ayrılık mı yaşandı? Kuzey Yıldızı Pembe dizide neden yok? Kuzey Yıldızı Pembe diziden ayrıldı mı? Zeynep Kankonde kimdir?

KUZEY YILDIZI PEMBE DİZİDEN AYRILDI MI?

Kuzey Yıldızı dizisinde Pembe karakteri belli bir süre senaryoda yer almayacak; Pembe karakteri pandemi süreci bittiğinde ve Zeynep Kankonde'nin kızı tam olarak sağlığına kavuşursa Zeynep Kankonde Kuzey Yıldızı dizisine dönebilir ve bu durumda da Pembe Kuzey Yıldızı'na geri dönmüş olur.

KUZEY YILDIZI "PEMBE" ZEYNEP KANKONDE KİMDİR?

Zeynep Kankonde, 3 Mart 1980, Eskişehir doğumlu sinema ve televizyon oyuncusudur. Rol aldığı diziler;

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Pembe Mollaoğlu) 2019-2020

Kim Daha Mutlu 2019

Arapsaçı (Meryem) 2018

Yeni Gelin (Ayşe Bozok) 2017-2018

Misafir 2017

Arif V 216 (Meziyet) 2017

Çetin Ceviz 2 (Ümüş) 2016

Çetin Ceviz (Ümüş) 2016

Olaylar Olaylar (Tülin) 2016

Görümce (Fatoş) 2016

Familya 2016

Dedemin Fişi (Semra) 2016

Boşu Bir Yerde (Ruşen) 2016

Bir Baba Hindu (Gülistan) 2016

Altınsoylar (Remziye) 2016

Tutar mı Tutar (Neriman) 2015

Senden Bana Kalan (Saliha) 2015

Kiraz Mevsimi (Necmiye) 2015

Ulan İstanbul (Şehriban) 2014

Kayıp 2013

Otel Transylvania 2012

2 Yaka Bir İsmail (Atiye) 2012

Şehrayin 2010

Güz Gülleri (Gülsün) 2010

Kırık Kalpler - 2009

Köpek Oteli 2009

Tek Türkiye 2007-2008

Beşinci Boyut 2005