Kuzey Yıldızı Pembe dizide neden yok? Kuzey Yıldızı Pembe diziden ayrıldı mı? Zeynep Kankonde kimdir?
Kuzey Yıldızı dizisinde Pembe karakterine hayat veren Zeynep Kankonde diziden ayrıldı mı? Kuzey Yıldızı Pembe diziden ayrıldı mı? Zeynep Kankonde kimdir?
Cumartesi günleri yayınlanan Kuzey Yıldızı dizisinde ayrılık mı yaşandı? Kuzey Yıldızı Pembe dizide neden yok? Kuzey Yıldızı Pembe diziden ayrıldı mı? Zeynep Kankonde kimdir?
KUZEY YILDIZI PEMBE DİZİDEN AYRILDI MI?
Kuzey Yıldızı dizisinde Pembe karakteri belli bir süre senaryoda yer almayacak; Pembe karakteri pandemi süreci bittiğinde ve Zeynep Kankonde'nin kızı tam olarak sağlığına kavuşursa Zeynep Kankonde Kuzey Yıldızı dizisine dönebilir ve bu durumda da Pembe Kuzey Yıldızı'na geri dönmüş olur.
KUZEY YILDIZI "PEMBE" ZEYNEP KANKONDE KİMDİR?
Zeynep Kankonde, 3 Mart 1980, Eskişehir doğumlu sinema ve televizyon oyuncusudur. Rol aldığı diziler;
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Pembe Mollaoğlu) 2019-2020
Kim Daha Mutlu 2019
Arapsaçı (Meryem) 2018
Yeni Gelin (Ayşe Bozok) 2017-2018
Misafir 2017
Arif V 216 (Meziyet) 2017
Çetin Ceviz 2 (Ümüş) 2016
Çetin Ceviz (Ümüş) 2016
Olaylar Olaylar (Tülin) 2016
Görümce (Fatoş) 2016
Familya 2016
Dedemin Fişi (Semra) 2016
Boşu Bir Yerde (Ruşen) 2016
Bir Baba Hindu (Gülistan) 2016
Altınsoylar (Remziye) 2016
Tutar mı Tutar (Neriman) 2015
Senden Bana Kalan (Saliha) 2015
Kiraz Mevsimi (Necmiye) 2015
Ulan İstanbul (Şehriban) 2014
Kayıp 2013
Otel Transylvania 2012
2 Yaka Bir İsmail (Atiye) 2012
Şehrayin 2010
Güz Gülleri (Gülsün) 2010
Kırık Kalpler - 2009
Köpek Oteli 2009
Tek Türkiye 2007-2008
Beşinci Boyut 2005