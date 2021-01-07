Kuzey Yıldızı İlk Aşk Fahriye kimdir? Ayçin İnci kimdir? Ayçin İnci kaç yaşında ve nereli?
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk Fahriye kimdir? Ayçin İnci kimdir? Ayçin İnci kaç yaşında ve nereli?

07.01.2021 22:19 | Son Güncelleme: 07.01.2021 22:23
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Fahriye kimdir? Ayçin İnci kimdir? Ayçin İnci kaç yaşında ve nereli?

Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin baş rollerini paylaştığı Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'a yeni bir oyuncu dahil oldu. Ayçin İnci, Fahriye karakteriyle Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisine dahil oldu. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk Fahriye kimdir? Ayçin İnci kimdir? Ayçin İnci kaç yaşında ve nereli?

Cumartesi günleri, Karadeniz rüzgarının estiği romantik ve komedi türündeki Show TV'de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu. Daha önce birçok dizide karşımıza çıkmış Ayçin İnci, Kuzey Yıldızı İlk Aşk Fahriye karakteriyle ekranlara dönüyor. Cumartesi günü 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Ayça İnci'yi Fahriye karakteriyle göreceğiz. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk Fahriye kimdir? Ayçin İnci kimdir? Ayçin İnci kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

AYÇİN İNCİ KİMDİR?

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