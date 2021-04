Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60. bölüm fragmanı izle! Show TV Kuzey Yıldızı 59. bölüm tek parça izle!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60. Bölüm fragmanı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 59. bölümü ardından araştırılmaya başladı.

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız'ın tüm gemileri yakmasıyla beraber Kuzey, geçmişini, hayallerini, geleceğini, her şeyi yakmak istemiş, emek emek inşa ettiği evi, gözünü kırpmadan ateşe vermiştir. Ama kızlar buna izin vermezler. Babalarının bir anlık öfkeyle her şeyi kül etmesine göz yummayacaklardır. Ne ki, Kuzey'in yangınını söndürmek, evdekini söndürmek kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Yıldız'ın ne acısı dinecek gibidir ne de öfkesi. Bebeğinden ayrı kaldığı her an içi daha da kabarmakta, Kuzey'e daha da bilenmektedir. Ama Kuzey de pes etmeyecektir. Yıldız'ın içindeki yangını söndürmeye, onu iyileştirmeye kararlıdır. Hem biricik aşkı, hem de bebeği için yapamayacağı şey yoktur. Kuzey, sonunda hep birlikte mutlu olmaya yemin etmiştir ve yemininden dönmeye asla niyeti yoktur. Yıldızla olan aşkı nasıl bir mucizeyse, birlikte hayat verdikleri Güney de öyle bir mucizedir. Kuzey, o mucizeye dokunabilmeleri için her şeyi yapacaktır.

KUZEY YILDIZI HANGİ GÜN?

59. bölümü ile izleyicileri ekrana kilitleyen dizi Kuzey Yıldızı, her Cumartesi saat 20.00'da SHOW TV ekranlarında yayınlanmakta. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapımın detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

