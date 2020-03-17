Kuzey ve güney Kıbrıs'ta koronavirüs nedeniyle sokaklar boşaldı
Kuzey ve güney Kıbrıs'ta koronavirüs nedeniyle sokaklar boşaldıSefa KARAHASAN LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS'ın kuzey ve güneyinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokaklar boşaldı.
17.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:32
Kuzey ve güney Kıbrıs'ta koronavirüs nedeniyle sokaklar boşaldı
Sefa KARAHASAN LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS'ın kuzey ve güneyinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokaklar boşaldı.
Yüzlerce turistin ve vatandaşın uğrak yeri olan caddeler ve sokaklar ıssız bir kenti yansıtıyor. Kuzey ve güney Kıbrıs'ta sadece eczaneler, petrol istasyonları ve marketler açık durumda. Sokaklarda bir kaç kişi hariç, sadece kedi ve kuşların bulunduğu görüldü.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu: Kuzey ve güney Kıbrıs'ta koronavirüs nedeniyle sokaklar boşaldı