Kuzey Marmara Otoyolunda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
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Kuzey Marmara Otoyolunda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Ümraniye'de, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Ümraniye'de, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne istikametine seyir haline olan 34 ATF 486 plakalı tır, sürücüsünün Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye sapağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, trafiği kontrollü olarak sağlarken, kaza yapan tırın olay yerinden kaldırılması için ise çalışmalar sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolunda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolunda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolunda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolunda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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