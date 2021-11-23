Kuzey Marmara Otoyolunda çakıl taşı yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Haberler
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Kuzey Marmara Otoyolunda çakıl taşı yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuzey Marmara Otoyolunda çakıl taşı yüklü tır devrildi: 1 yaralı Kuzey Marmara Otoyolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan çakıl taşı yüklü tır virajı alamayarak devrildi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Kuzey Marmara Otoyolunda çakıl taşı yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan çakıl taşı yüklü tır virajı alamayarak devrildi. Yaralanan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ; saat 06.50'de Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeleri Başakşehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Önal idaresindeki 34 LR 4579 tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle tır dorsesindeki çakıl taşları etrafa savlurken sürücüde yaralandı.

Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık yaralı sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kazanın olduğu yere Jandarma Trafik Ekipleri de kazanın çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.

Kuzey Marmara Otoyolunda çakıl taşı yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolunda çakıl taşı yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolunda çakıl taşı yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolunda çakıl taşı yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolunda çakıl taşı yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolunda çakıl taşı yüklü tır devrildi: 1 yaralı

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