Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde kamyon bir ciple çarpışarak devrildi
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Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde kamyon bir ciple çarpışarak devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde kamyon bir ciple çarpışarak devrildiİSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde kamyon bir ciple çarpışarak devrildi.

26.11.2019 13:33 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:34
Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde kamyon bir ciple çarpışarak devrildi

Kuzey Otoyolu mevkiinde kamyon bir ciple çarpışarak devrildi

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde kamyon bir ciple çarpışarak devrildi. Yol tamamen trafiğe kapandı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde kamyon bir ciple çarpışarak devrildi
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