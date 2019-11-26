Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde kamyon bir ciple çarpışarak devrildi
Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde kamyon bir ciple çarpışarak devrildiİSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde kamyon bir ciple çarpışarak devrildi.
26.11.2019 13:33 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:34
Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde kamyon bir ciple çarpışarak devrildi
İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde kamyon bir ciple çarpışarak devrildi. Yol tamamen trafiğe kapandı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde kamyon bir ciple çarpışarak devrildi
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