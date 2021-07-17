KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA SAMAN YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI
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KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA SAMAN YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA SAMAN YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI
Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Buğra AKAY / İstanbul DHAKuzey Marmara Otoyolu'nda saman yüklü TIR alev alev yandı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Buğra AKAY/ İstanbul DHA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda saman yüklü TIR alev alev yandı. Balatalardan çıktığı tahmin edilen yangında, TIR sürücüsünün alevleri erken görmesi hayatını kurtardı. TIR'ı emniyet şeridine çeken sürücü kupayı dorseden ayırarak hasarın büyümesini de engelledi. 

 Olay, 04.00 sıralarında Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Çiftalan Mevkii'nde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yaklaşık 2.5 kilometre kala mesafede meydana geldi. İddiaya göre, Necati Reis'nin kullandığı 41 B 3907 plakalı saman yüklü TIR, seyir halindeyken balatalarından kıvılcım çıkmaya başladı. Yangını fark eden sürücü TIR'ı durdurarak kupa ile dorseyi ayırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürülürken TIR'ın dorse bölümü kullanılamaz hale geldi.  TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDIYangın nedeniyle, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.  SÜRÜCÜ YAŞANANLARI ANLATTIYangının balataların sıkışmasından dolayı çıktığını söyleyen Necati Reis, "Balatalar sıktı, durdum, gevşettim. Bir kilometre gittim. Baktım kıvılcım çıkıyor. Söndürmeye çalıştım ama fayda etmedi hiçbir şey. Tutuştu, yardım ettiler dorseyi kurtardık, kafayı işte. Tekirdağ, Çorlu'dan geliyordum İzmit'e saman götürüyordum" dedi.  Görüntü dökümü: -----------------

-Alev alev yanan TIR (Ceop telefonu)-Olay yeri-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Saman yüklü TIR'ın yanması-Jandarma ekiplerinin çalışması-Sağlık ekipleri-Jandarma ekipleri tarafından trafiğin kontrollü sağlanması-Genel ve detay görüntüler 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç

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