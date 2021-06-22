Kuzey Makedonya'da yüzlerce hafız yetiştiren Molla Mahmud Efendi Asani vefat etti
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Kuzey Makedonya'da yüzlerce hafız yetiştiren Molla Mahmud Efendi Asani vefat etti

Kuzey Makedonya'da yüzlerce hafız yetiştiren Molla Mahmud Efendi Asani vefat etti
Anadolu Ajansı / Abdulbesar Ademi - Haberler | Güncel

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde yaşamını Kur'an-ı Kerim'e ve hafız yetiştiriciliğine adayan Molla Mahmud Efendi Asani, 89 yaşında vefat etti.

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde yaşamını Kur'an-ı Kerim'e ve hafız yetiştiriciliğine adayan Molla Mahmud Efendi Asani, 89 yaşında vefat etti.

Kalkandelen'e bağlık Çiflik köyünde 15 Mart 1932 doğan Molla Mahmud Efendi Asani, 1967 yılından bu yana yarım asır boyunca şehirde bulunan Osmanlı dönemine ait Alaca Camisinde yüzlerce hafız yetiştirdi.

Rahle-i tedrisinden yaklaşık 200 hafız ve binlerce Kur'an-ı Kerim öğrencisi geçen Molla Mahmud Efendi Asani, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Uluslararası Hafızlık Teşkilatı tarafından 2012 yılında "dünyanın en iyi muallimi" unvanına layık görüldü.

Molla Mahmud Efendi Asani'nin Kur'an-ı Kerim öğrencilerine eğitim verdiği alanın koşullarının yetersizliğini gören Türk yetkililer ise Alaca Camisinin yanına yeni bir bina inşa etmiş, 2011 yılındaki açılışına o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmıştı.

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da, Molla Mahmud Efendi Asani'nin vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabındaki mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Makedonya Kalkandelen'de tarihi Alaca Camii'nde ömrünü Kur'an'a hizmet etmeye vakfeden, yüzlerce hafız yetiştiren Molla Mahmut Efendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Evlatları, talebeleri sayesinde amel defteri kapanmayacak olan büyüğümüze Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulbesar Ademi

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