Kuzey Kore lideri komada mı? İddiaları güçlendiren detay, sigara karşıtı internet sitesinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un komada olduğu iddiaları ortaya atılırken, bu söylentiyi güçlendiren bir gelişme yaşandı. Sıkı bir sigara tiryakisi olan Kim'in ülkesinde sigara karşıtı bir web sitenin kurulması, katı kurallarıyla tanınan liderin gerçekten komada olduğu ya da hayatını kaybetmiş olabileceği iddiasını güçlendirdi.

Güney Kore eski cumhurbaşkanı Kim Dae-jung'ın eski danışmanlarından olan diplomat Chang Song-min, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un aylardır komada olduğunu ve Kuzey Kore resmi haber ajansı tarafından servis edilen fotoğrafların sahte olduğunu iddia etti. Chang Song-min, ayrıca Kim'in yaşındaki kız kardeşi Kim Yo-jong'un tüm yetkileri almaya hazırlandığını söyledi. Ülkede bu iddiayı doğrulayan bir gelişme yaşandı. Kim'in sigara tiryakisi olmasına rağmen sigara karşıtı bir internet sitesinin açılması, katı kurallarıyla bilinen liderin hayatını kaybetmiş veya komada olduğu iddialarını güçlendirdi.

YAYINLANAN FOTOĞRAFLAR SAHTE Mİ?

Chang, Nisan ayında Kim'in geçirdiği kalp ameliyatı sonrası komada olduğu iddialarından sonra Kuzey Kore resmi haber ajansının bu iddiaların yalan olduğunu iddia etmek için sahte fotoğraflar yayınladığını söyledi. Kim Jung Un'un komada olduğunu ama hayatını kaybetmediğini söyleyen Chang Song-min'in iddialarının yanı sıraReuters geçen hafta Kuzey Kore resmi haber ajansının Kim'in bir devlet toplantısına başkanlık ettiği sırada çekilmiş fotoğrafın yayınlamasından sonra fotoğrafın bağımsız bir şekilde gerçek olduğunun doğrulanmadığını açıklamıştı.

YETKİLERİNİ KIZ KARDEŞİNE DEVRETTİ

Kuzey Kore istihbarat birimleri, geçen hafta Kim Jung-Un'un stresten kurtulmak için yerine geçecek ilk kişi olan kız kardeşine bazı yetkilerini devrettiğini iddia etmişti.

SİGARA KARŞITI WEB SİTE, İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Kim Jung Un'un sıkı bir sigara tiryakisi olmasına rağmen Kuzey Kore'de sigara karşıtı bir web sitesiningeçen pazar günü açılmasından sonra Kim Jung Un'un hayatını kaybetmiş veya komada olduğu iddiaları iyice güçlendi.