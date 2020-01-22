Kuzey Kore: ABD'ye verdiğimiz müzakere süresi doldu, nükleer deneme yapabiliriz
Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) verdiği bir senelik sürenin dolduğunu belirterek Washington yönetiminin kendilerini görmezden geldiğini ve iki ülke arasında başlatılan nükleer müzakerelerin artık devam etmeyeceğini duyurdu
Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) verdiği bir senelik sürenin dolduğunu belirterek Washington yönetiminin kendilerini görmezden geldiğini ve iki ülke arasında başlatılan nükleer müzakerelerin artık devam etmeyeceğini duyurdu.
Pyongyang yönetimi, ABD ile yaptığı nükleer silahlardan arınma görüşmeleri sebebiyle yaklaşık bir sene önce kıtalararası nükleer füze denemelerini durdurmuştu. Euronews.com'da Görüntüle