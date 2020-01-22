Kuzey Kore: ABD'ye verdiğimiz müzakere süresi doldu, nükleer deneme yapabiliriz
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Kuzey Kore: ABD'ye verdiğimiz müzakere süresi doldu, nükleer deneme yapabiliriz

Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) verdiği bir senelik sürenin dolduğunu belirterek Washington yönetiminin kendilerini görmezden geldiğini ve iki ülke arasında başlatılan nükleer müzakerelerin artık devam etmeyeceğini duyurdu

22.01.2020 07:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 07:02
Kuzey Kore: ABD'ye verdiğimiz müzakere süresi doldu, nükleer deneme yapabiliriz

, 'ne (ABD) verdiği bir senelik sürenin dolduğunu belirterek yönetiminin kendilerini görmezden geldiğini ve iki ülke arasında başlatılan nükleer müzakerelerin artık devam etmeyeceğini duyurdu.


Pyongyang yönetimi, ABD ile yaptığı nükleer silahlardan arınma görüşmeleri sebebiyle yaklaşık bir sene önce kıtalararası nükleer füze denemelerini durdurmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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