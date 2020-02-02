Kuzey İrlanda'da bağımsızlık yanlısı Sinn Fein partisi anketlere göre oylarını ikiye katladı
Kuzey İrlanda seçimlerinde ayrılık yanlısı Sinn Fein partisinin oylarını ikiye katlaması bekleniyor
02.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:53
İrlanda'da düzenlenen son anketler, İngiltere'den ayrılmayı talep eden milliyetçi Sinn Fein partisinin, gelecek hafta düzenlenecek seçimleri ilk iki içinde tamamlayacağını ortaya koyuyor.
The Business Post - Red C tarafından düzenlenen ankete göre İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) eski siyasi kanadı Sinn Fein yüzde 24 oranında oy alacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com