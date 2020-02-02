Kuzey İrlanda'da bağımsızlık yanlısı Sinn Fein partisi anketlere göre oylarını ikiye katladı
Haberler » Dünya » Kuzey İrlanda'da bağımsızlık yanlısı Sinn Fein partisi anketlere göre oylarını ikiye katladı - Haberler

Kuzey İrlanda'da bağımsızlık yanlısı Sinn Fein partisi anketlere göre oylarını ikiye katladı

Kuzey İrlanda seçimlerinde ayrılık yanlısı Sinn Fein partisinin oylarını ikiye katlaması bekleniyor

02.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:53
Kuzey İrlanda'da bağımsızlık yanlısı Sinn Fein partisi anketlere göre oylarını ikiye katladı

İrlanda'da düzenlenen son anketler, 'den ayrılmayı talep eden milliyetçi Sinn Fein partisinin, gelecek hafta düzenlenecek seçimleri ilk iki içinde tamamlayacağını ortaya koyuyor.


The Business Post - Red C tarafından düzenlenen ankete göre İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) eski siyasi kanadı Sinn Fein yüzde 24 oranında oy alacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler