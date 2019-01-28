Kuzey Irak'ta Üssümüze Yapılan Hain Saldırının Arkasından NRT Kanalının Sahibi Çıktı

Duhok'taki TSK üs bölgesine yönelik organize saldırının arkasından Yeni Nesil Hareketi (YNH) lideri Şahsuvar Abdulvahit çıktı. NRT kanalının sahibi Abdulvahit, PKK'nın uyuşturucu ve kara para trafiğinde kilit öneme sahip. YNH, Kerkük ve Musul'daki tahriklerde de başrol oynadı. Iraklı bir yetkili, Barzani ve Talabani yönetimleriyle Irak istihbaratının son girişimden haberdar olduğunu söyledi.

"NRT UYDU KANALININ SAHİBİ"

Duhok'taki TSK üs bölgesine yapılan saldırının arkasından Yeni Nesil Hareketi Lideri Şahsuvar Abdulvahit çıktı. NRT uydu kanalının da sahibi olan Abdulvahit, PKK'nın uyuşturucu trafiğinde ve kara para aklamasında kilit öneme sahip isimlerden. Yeni Nesil Hareketi ise Kerkük ve Musul'da sergilenen bir çok tahrik girişiminin başrolünde yer alıyor.

Irak kuzeyindeki Duhok'ta Şiladize ilçesi Suri köyü yakınındaki TSK üs bölgesine yapılan saldırının kimler tarafından desteklendiği ortaya çıktı. Bu üssün hedef seçilmesi ve bu noktada gerçekleşecek provokasyon, Irak İstihbaratı, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) tarafından biliniyordu.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Iraklı üst düzey yetkili, provokasyon hazırlıklarını KDP makamlarının izlediğini, saldırının KYB ve Irak içerisinde bazı kurumlar tarafından da desteklendiğini söyledi.

"ASKERİ ÜSSÜMÜZDEKİ SALDIRI TESADÜF DEĞİL"

Irak'ta önemli kademelerde görev yapan üst düzey yetkili, Duhok'ta yaşanan tahrikin Suriye ve Irak'ta artan Türk etkisini kırma amaçlı planlandığını söyleyerek şu bilgileri verdi:

"Afrin, Münbiç, Tel Rıfat, El Bab ve Resul Ayn bölgeleri ile birlikte Irak içerisinde özellikle Türk askeri üslerinin hedef alınması tesadüf değil. Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki varlığı tartışma konusu haline getirilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda bölgeye son 2 aylık dilimde başta körfez ülkeleri ve Mısır'dan olmak üzere onlarca kritik ziyaret gerçekleşti."

Şahsuvar Abdulvahit

YARDIMCISI DA KIZ KARDEŞİ SİRVA ABDULVAHİT

PKK'nın Selahaddin, Duhok, Zaho, Süleymaniye, Sincar ve Erbil'de yürüttüğü tahrik amaçlı saldırılara en büyük destek, Yeni Nesil Hareketi Lideri Şahsuvar Abdulvahit tarafından veriliyor. Şahsuvar'ın en büyük yardımcısı ise halen Bağdat'ta milletvekili olarak görev yapan kız kardeşi Sirva Abdulvahit.

KERKÜK VE MUSUL'DAKİ TAHRİK GİRİŞİMLERİNDE BAŞROLDEYDİ

Duhok'ta sahnelenen provokasyon ve öncesinde kışkırtıcı yayınları ile dikkat çeken NRT uydu kanalının da sahibi olan Şahsuvar Abdulvahit'in başkanı olduğu Yeni Nesil Hareketi'nin Irak Milli Meclisi'nde 9 milletvekili bulunuyor. Erbil'de bulunan Bölgesel Kuzey Irak Meclisi'nde ise 4 milletvekili ile temsil edilen Yeni Nesil Hareketi, Kerkük ve Musul'da sergilenen bir çok tahrik girişiminin de başrolünde yer aldı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN UYUŞTURUCU TRAFİĞİNDE KİLİT İSİM

Kuzey Irak'ta inşaat, kimya, enerji ve ihracat gibi bir çok alanda yatırımları olan Şahsuvar Abdulvahit, PKK'nın uyuşturucu trafiği ve kara para aklamasında kilit öneme sahip isimler arasında yer alıyor. Halkı galeyana getirme amaçlı yapılan yayınlarda NRT televizyonu ile birlikte Kürdsat Tv isimli KYB'ye bağlı yayın organı da etkin faaliyet yürüttü.

NRT'NİN DUHOK OFİSİ KAPATILDI

Sivillerin üs bölgesine girmesi ve sonrasında uçakların havalanması sürecinde bazı yüzü maskeli kişiler kalabalığa ateş etti. NRT isimli kanalda daha öncesinde belirlenen kişiler konuşturuldu. Provokatör yayınlara dikkat çeken kanal, aynı anda 7 muhabiriyse canlı yayın gerçekleştirildi. Onlarca ölü olduğu çok sayıda yaralının bulunduğunu yaptıkları yayınlarda söyleyerek halkı provoke etti. Bu arada NRT'nin Duhok ofisi kapatıldı.