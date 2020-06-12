Kuzenlerini silahla yaraladı, 'İçim soğudu? dedi
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Kuzenlerini silahla yaraladı, 'İçim soğudu? dedi

Kuzenlerini silahla yaraladı, 'İçim soğudu?

12.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:16

Kuzenlerini silahla yaraladı, 'İçim soğudu? dedi

ADANA'da annelerinin cenazesini almak için otomobille havaalanına giden kuzenleri Ercan (60) ve İsmail Dinler (56) ile İsmail'in oğlu Uğur Dinler'i (27) tabancayla vuran Ahmet Y. (41) ile arkadaşı Gökhan Y. (35) tutukalandı. Kendi akrabası olan eşi ile boşanan kuzeni İsmail Dinler ile arasında husumet olduğunu öne süren Ahmet Y.?nin, "Aile içerisinde uzun yıllar sorun yaşadık. Bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdim ve içim soğudu" dediği öne sürüldü.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde 10 Haziran'da meydana gelen olayda, Ercan ve İsmail Dinler ile İsmail'in oğlu Uğur Dinler, Antalya'da vefat eden anneleri Keziban Dinler'in uçakla gönderilen cenazesini almak için evden çıktı. Bu sırada Gökhan Y.?nin kullandığı otomobilde tabancasını çeken Ahmet Y., hareket halinde iken pencereden kuzenlerinin üzerine ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerle Ercan Dinler göğsünden, İsmail Dinler ise bacağından yaralandı. Saldırganlar, otomobille bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Cinayet dedektiflerinin titiz çalışması sonucu saldırganlar, kaçtıkları otomobilin plakasının tespit edilmesinin ardından, saklandıkları eve yapılan baskında kıskıvrak yakalandı.

'İÇİM SOĞUDU'

İsmail Dinler'in yıllar önce Ahmet Y.?nin yakın akrabasıyla boşanması nedeniyle kuzenlerin arasında husumet olduğu, Ahmet Y.?nin de bundan dolayı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Ahmet Y.?nin emniyetteki sorgusunda, "Boşanma olayının ardından aile içerisinde uzun yıllar sorun yaşadık. Saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdim ve içim soğudu" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ahmet Y. ile Gökhan Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kuzenlerini silahla yaraladı, 'İçim soğudu? dedi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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