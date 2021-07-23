Kuzenlerin 'dut ağacı' kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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Kuzenlerin 'dut ağacı' kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kuzenlerin 'dut ağacı' kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Demirören Haber Ajansı / Kamil Şeker - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, kuzenler arasında tarlada bulunan dut ağacının dallarının sınırı geçmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Aygün Tehçi (20), hayatını kaybetti.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, kuzenler arasında tarlada bulunan dut ağacının dallarının sınırı geçmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Aygün Tehçi (20), hayatını kaybetti.

Olay, Düziçi ilçesi Yazlamazlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, tarla sınırında bulunan dut ağacının dalı diğer tarlaya geçtiği için kuzenler M.T. ve Aygün Tehçi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.T., yanındaki bıçakla amcasının oğlu Aygün Tehçi'yi bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aygün Tehçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aygün Tehçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. M.T. ise olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kamil Şeker

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