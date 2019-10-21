Kuzenler sattıkları kekin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

21.10.2019 11:39

Mersin'de 2 kuzen evde annelerine yaptırıp pazarda sattıkları kekin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.



Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik'e destekler sürüyor. Mersin'de yaşayan Elvan Kalkan (12) ve Ezgi Şahintürk (10) isimli kuzenler ise evde yaptıkları kekleri Yenişehir Belediyesi'nin Akkent Mahallesi'ndeki Semt Pazarı'na götürdü. Stant açarak pazarda kekleri satan kuzenler 'Gelirimizi Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız. Desteklerini bekliyoruz' yazılı döviz ile satışlarını yaptı.



Yaklaşık 200 lira gelir elde eden kuzenler parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. - MERSİN

Kaynak: İHA