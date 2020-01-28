: Kuzeni tarafından 3 milyon 600 bin TL dolandırılan iki kardeş soluğu savcılıkta aldı

28.01.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:57

Antalya Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden Zeynep Öner ve Atike Can adlı kız kardeşler, hurdacılık işi yapan kuzenleri A.T tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Zeynep Öner ve Atike Can adlı kardeşler, kuzenleri A.T'nin, "Bakır ticaretinde çok kar payı var" diyerek kendilerini 3 milyon 600 bin TL dolandırdığı iddia etti.

BENDE GÜVEN UYANDIRDI

Antalya'da yaşayan Zeynep Öner ve Atike Can isimli kız kardeşler, hurdacılık işi yapan kuzenleri tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek, Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayette bulundu. Serbest meslek sahibi olduğunu söyleyen Zeynep Öner ifadesinde, kuzeni A.T'nin hurda işiyle uğraştığını belirterek, "İlk zamanlar 80 bin TL verdim. 1 ay sonra 95 bin TL olarak geri aldım. Bir süre sonra evime gelen A.T, bakıra yatırım yapma zamanı olduğunu söyledi. Bende güven uyandırdığı için evlerimi, arsalarımı satıp, kredi çektikten sonra geçen yıl toplamda 2 milyon 800 bin TL verdim. İlk zamanlar kar payı olarak küçük meblağlar verdi. Daha sonra bu kesildi. Zarar ettiğini, bakır fiyatının düştüğünü, biraz daha beklememiz gerektiğini, hatta başka bir iş daha olduğunu, bu işten daha iyi kar elde edip paranın hepsini karıyla birlikte vereceğini vaad etti" dedi.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Aradan zaman geçmesine rağmen ödemelerle ilgili gelişme olmadığını aktaran Zeynep Öner, "Ta ki ses kayıtları ortaya çıkana kadar. Meğerse bu kişi yaptığı tüm dolandırıcılığı başka bir yakın arkadaşı ile konuşurken anlatmış. Biz bu olayı ses kayıtlarını dinledikten sonra öğrendik. Hatta kayıtlarda bizi nasıl dolandırdığını, paramızı nasıl yiyeceğini alaylı bir şekilde anlattığını duyduk. Kayıtları bilirkişiye gönderdik ve rapor haline getirdik. Biz bu kişiden şikayetçiyiz. Bizim canımız yandı. Başkalarının canı yanmasın" diye konuştu.

ARSASINI SATTI

Zeynep Öner'in ablası Atike Can ise arsasını satarak teyzesinin oğlu A.T'ye 800 bin TL verdiğini söyledi. Atike Can, "A.T, çeşitli firmalardan 1 milyon TL civarında hurda bakır ve kablo işi aldığını, yüksek kar payı alacağımı söylemişti. Geçen yıl Kasım ayında parayı vereceğini söylemişti. O tarihte vermedi. Bana 2020 yılının Haziran ayında paramı vereceğini söylemesi üzerine şüphelendim. Sürekli oyalayarak, çeşitli senaryolarla beni kandırmaya devam etti. Durumu A.T'nin eşine anlattık. O da bize ona nasıl güvenip de o kadar parayı verdiğimize şaşırdı" dedi.

800 BİN TL MADDİ ZARARIM VAR

A.T'nin 2019 yılı eylül ayında evlerine oturmaya geldiğini belirten Atike Can, "A.T telefonunu bizde unutunca telefondaki tüm verileri dizüstü bilgisayarıma yükledim. Bu konuşma içeriklerinde nasıl dolandırıldığımı açık ve net bir şekilde duydum. A.T ve beraberindekiler ortaklaşa ve anlaşarak beni dolandırmış. Yaklaşık 800 bin TL civarında maddi zararım var. Beni dolandıranlardan şikayetçiyim" diye konuştu.

Kız kardeşlerin avukatı Mahmut Akar, A.T''nin yüksek kar getirisi vaadiyle toplamda 7 milyon TL civarında haksız kazanç elde ettiklerini belirterek, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suç örgütü kurma ve yönetme' suçlarından soruşturma açılması için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

A.T suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben hurdacılık yapıyorum. Hukuk her şeyin temelidir. Asıl bunlar beni dolandırdı. Olay onların anlattığı gibi değil. Beni karalama kampanyası yapıyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

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