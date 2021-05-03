Kuyumcular açık mı bugün? Tam kapanmada kuyumcular açık mı? Kuyumcular kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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Kuyumcular açık mı bugün? Tam kapanmada kuyumcular açık mı? Kuyumcular kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kuyumcular açık mı bugün? Tam kapanmada kuyumcular açık mı? Kuyumcular kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Kuyumcular açık mı bugün sorusu yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın alıp bozdurmak için yatırımcıların uğrak yeri olan kuyumcular açık mı, kapalı mı sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere; İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağından muaf olan kurum ve kuruşlar açıklanmıştı. Buna göre; Kuyumcular açık mı bugün? Tam kapanmada kuyumcular açık mı? Kuyumcular kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kuyumcu çalışma saatleri sabah saatleri itibariyle çok fazla sorgulanıyor. İşletme sahipleri ve yatırımcıları yakından ilgilendiren kuyumcuların açık olup olmadığı merak konusu oluyor. Bilindiği üzere; tam kapanma sokağa çıkma yasağında üretim, imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerleri kapalı olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında açık ve kapalı kurumlar belli oldu. Buna göre; Bugün kuyumcular açık mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında kuyumcular açık mı, çalışıyor mu?

KUYUMCULAR AÇIK MI BUGÜN ?

Tam kapanmada corona virüsü tedbirleri nedeniyle çalışma saatlerinde yapılan düzenlemeler arasında kuyumcuların da olup olmadığı araştırılıyor. Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalar ışığında, tam kapanmada kuyumcular kapalı olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer alırken kuyumcu çalışanlarının muaf olmayacağı biliniyor.

TAM KAPANMA, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KUYUMCULAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Tam Kapanma ve Sokağa çıkma yasağında kuyumcular kapalı olacak. Kuyumcular yeni gelen tedbirlerle bu yasaklarda kapalı kalacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNE İLİŞKİN KRİTİK SON DAKİKA BİLGİLERİ

17 günlük kapanma sürecinde doğrudan vatandaşın ihtiyaçlarına yönelik faaliyet gösteren sağlık, üretim, imalat, tedarik, bakkal, manav gibi işyerleri ve buralarda çalışanlar kısıtlamadan muaf olacak. Kısıtlamadan muaf olan sektörlerde çalışanlar izin belgelerini e-başvuru sistemi üzerinden kimlik numaraları ile kolayca alabilecek. Fabrika, imalathane çalışanları İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi alacak. Kamu personeline de görev bildirim belgesi düzenlenecek.

Kuyumcular çarşısına dadanan hırsızlar, bir kum çuvalıyla yakayı ele verdi
Kuyumcular çarşısına dadanan hırsızlar, bir kum çuvalıyla yakayı ele verdi
Ramazan Eles
Gündem Editörü
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