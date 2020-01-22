Kuyucak'a çöp kamyonu hibe edildi

22.01.2020 09:11 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:16

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kuyucak Belediyesi'ne verilen çöp kamyonu vatandaşlara hizmet vermeye başladı.



Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyeye çöp kamyonu hibe edildi. İlçeye getirilen çöp kamyonu kesilen kurban ve edilen duaların ardından hizmete başladı. Daha temiz bir Kuyucak için çalıştıklarını kaydeden AK Partili Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Çöp kamyonumuzu hibe eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Daha temiz bir Kuyucak için ekiplerimiz ile birlikte aracımız her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde olacak" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA