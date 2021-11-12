Kuveytli turistler UTV ile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuveytli turistler UTV ile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
Kuveytli turistler UTV ile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde devrilen arazi aracı UTV'deki Kuveytli 3 turistten 1'i öldü, 2'si yaralandı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde devrilen arazi aracı UTV'deki Kuveytli 3 turistten 1'i öldü, 2'si yaralandı.

Kaza, dün Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Roka Sokak'ta meydana geldi. Kuveytli 3 kadın turist 41 ADE 612 plakalı arazi aracı UTV ile gezmeye çıktı. Ghusoon Nimer (40) yönetimindeki UTV, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ghusoon Nimer, Mohd Alfroukh (53) ve Ghudder Abuabed (41) ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ghusoon Nimer doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Kazada ölen 2 kişi, asli kusurlu bulundu

Son dakika haberleri! Kazada ölen 2 kişi, asli kusurlu bulundu

 Hayatının baharındaydı! Menfeze düşen otomobilde can veren İrem öğretmen yasa boğdu

Hayatının baharındaydı! Menfeze düşen otomobilde can veren İrem öğretmen yasa boğdu

 TUZLA'DA KAZA: 1 ÖLÜ 4 YARALI

TUZLA'DA KAZA: 1 ÖLÜ 4 YARALI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title