Kuvars grubu, Mucize ile sessizliğini bozuyor

Grubun birçok şarkısının bestecisi ve söz yazarı olan gitarist ve vokalist Burak Canözer, Knighterrant ve Almora gibi heavy metal gruplarıyla uzun yıllar çalıştı. Üç solo enstrümantal albüm yayınlanan Canözer tanınmamış müzisyenleri tanıtmayı amaçlayan 'Saklı Kalmış Müzisyenler' projelerini de hayata geçirmişti.

MÜZİK YARIŞMALARINDA ÖDÜLLER KAZANDI

Grubun davulcusu Arda Ünlüsoy müzik hayatına piyano ile başladı. İlerleyen yıllarda vurmalı çalgılara olan ilgisini fark ederek bu alanda ilerledi. Liseler arası müzik yarışmalarında çeşitli ödüller kazandı. Saklı Kalmış Müzisyenler projesinde de yer alan Ünlüsoy bir dönem davul eğitmenliği yaptı. Kuvars'tan önce birbirlerinden oldukça farklı tarzda müzik yapan birçok grupta ve sahnede yer alarak deneyim kazandı.

Alışılmışın dışında bir sanat tarzı ile faaliyet gösteren Kuvars, popülariteden ziyade kaliteli ve özgün bir sanat anlayışını ortaya koymaya çalışıyor. Grup, üçüncü albümü için de çalışmalara başlamış durumda.

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