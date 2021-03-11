Kutsi ve Sibel Ülker evlendi

Uçankuş TV'nin haberine göre çift dizinin çekimlerinin yapıldığı Gaziantep'te 1 hafta önce nikah masasına oturdu. Sessiz sedasız evlenen Kutsi ve Sibel Ülker'in nikahını ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı.

Sibel Ülker'in Kutsi ile yer aldığı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması aşkı ortaya çıkarmıştı.

Kutsi'nin sekiz yıl birliktelik yaşadığı Feyza Çıpa ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra Sibel Ülker'le nikah masasına oturması sevenlerini şaşırttı.

AYRILIĞI ÇIPA DUYURMUŞTU Feyza Çıpa, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuş "Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum" demişti.

Feyza Çıpa, ihanet iddiaları hakkında ise, "Bu konu hakkında artık konuşmak istemiyorum. Sebep aldatılma değil" şekline yanıt vermişti.

Kaynak: Hürriyet