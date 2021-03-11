Kutsi ve Sibel Ülker evlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kutsi ve Sibel Ülker evlendi

11.03.2021 08:02 | Son Güncelleme: 11.03.2021 08:12
Kutsi ve Sibel Ülker evlendi

Uçankuş TV'nin haberine göre çift dizinin çekimlerinin yapıldığı Gaziantep'te 1 hafta önce nikah masasına oturdu.

Uçankuş TV'nin haberine göre çift dizinin çekimlerinin yapıldığı Gaziantep'te 1 hafta önce nikah masasına oturdu. Sessiz sedasız evlenen Kutsi ve Sibel Ülker'in nikahını ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı.

Sibel Ülker'in Kutsi ile yer aldığı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması aşkı ortaya çıkarmıştı.

Kutsi'nin sekiz yıl birliktelik yaşadığı Feyza Çıpa ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra Sibel Ülker'le nikah masasına oturması sevenlerini şaşırttı.

AYRILIĞI ÇIPA DUYURMUŞTU Feyza Çıpa, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuş "Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum" demişti.

Feyza Çıpa, ihanet iddiaları hakkında ise, "Bu konu hakkında artık konuşmak istemiyorum. Sebep aldatılma değil" şekline yanıt vermişti.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevket Çoruh Meghan Markle Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mimar Sinan Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kutsi ve Sibel Ülker evlendi - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 08:12:44. #1.15#
title