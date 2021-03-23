Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi oyuncuları kim? Kutsal Damacana 3: Dracoola konusu, oyuncuları ve Kutsal Damacana 3: Dracoola özeti!
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Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi oyuncuları kim? Kutsal Damacana 3: Dracoola konusu, oyuncuları ve Kutsal Damacana 3: Dracoola özeti!

23.03.2021 17:14 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:17
Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi oyuncuları kim? Kutsal Damacana 3: Dracoola konusu, oyuncuları ve Kutsal Damacana 3: Dracoola özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kutsal Damacana 3: Dracoola konusu, özeti ve Kutsal Damacana 3: Dracoola oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kutsal Damacana 3: Dracoola filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kutsal Damacana 3: Dracoola filmini izleyecek olanların merak ettiği Kutsal Damacana 3: Dracoola konusu nedir, Kutsal Damacana 3: Dracoola oyuncuları kimler ve Kutsal Damacana 3: Dracoola özeti gibi konuları inceliyoruz.

KUTSAL DAMACANA 3: DRACOOLA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Henüz minik bir bebekken kendisini cami avlusunda bulan yavru Sebo (Sebahattin), güvercinlerin ve kumruların yemleriyle beslenip kendi kendini yetiştirmiştir. Aklı başına geldiğinde zengin bir işadamının konağında iş bulan ve kızı Demet'e plâtonik bir aşkla bağlanan Sebo'nun mutluluğu bir anda bozulur. Bir geceyarısı ansızın müştemilâtın kapısı çalınır, gelen efsanevi kan emici Kont Dracula'dır.

KUTSAL DAMACANA 3: DRACOOLA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Korhan Bozkurt

Oyuncular: Ersin Korkut, Şahin Irmak, Özge Ulusoy

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2010

Vizyon Tarihi: 21 Ocak 2011 Cuma

Senaryo: Ahmet Yılmaz

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
Haber Yorumları
500
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