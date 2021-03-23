Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi oyuncuları kim? Kutsal Damacana 3: Dracoola konusu, oyuncuları ve Kutsal Damacana 3: Dracoola özeti!

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KUTSAL DAMACANA 3: DRACOOLA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Henüz minik bir bebekken kendisini cami avlusunda bulan yavru Sebo (Sebahattin), güvercinlerin ve kumruların yemleriyle beslenip kendi kendini yetiştirmiştir. Aklı başına geldiğinde zengin bir işadamının konağında iş bulan ve kızı Demet'e plâtonik bir aşkla bağlanan Sebo'nun mutluluğu bir anda bozulur. Bir geceyarısı ansızın müştemilâtın kapısı çalınır, gelen efsanevi kan emici Kont Dracula'dır.

KUTSAL DAMACANA 3: DRACOOLA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Korhan Bozkurt

Oyuncular: Ersin Korkut, Şahin Irmak, Özge Ulusoy

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2010

Vizyon Tarihi: 21 Ocak 2011 Cuma

Senaryo: Ahmet Yılmaz