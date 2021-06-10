Kütletme mağduru vatandaş, züccaciyede yaptırdığı işlem yüzünden az daha felç kalıyordu
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Kütletme mağduru vatandaş, züccaciyede yaptırdığı işlem yüzünden az daha felç kalıyordu

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Çok sayıda hastalığın tedavisinde kullanılan ve halk arasında 'kütletme' olarak bilinen kayropraktinin merdiven altı yerlerde yapılması çok tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Sarıyer'de bir vatandaş, bir züccaciye dükanında 200 liraya yaptırdığı işlem nedeniyle neredeyse felç kalıyordu.

Halk arasında çıtlatma ya da kütletme diye bilinen, bilimsel ismiyle 'kayropraktik' ya da 'manuel terapi' çok sayıda hastalığın tedavisi fakat eğer merdiven altında yapılırsa çok ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.

UZUN SÜRE FITIKLA MÜCADELE ETTİ

İstanbul'da yaşayan Sinan Ağaç, uzun süre fıtıkla mücadele etti. Ağrıları artık katlanılamayacak seviyeye geldiğinde çaresizce çözüm arayışına girdi. CNN'in haberine göre Ağaç bir züccaciye dükkanında tedavi olmak istedi. Sarıyer'deki dükkana giden Ağaç bir de işlem için 200 lira verdi. Bilinçsiz kayropraktik mağduru Sinan Ağaç, hastaneye başvurdu tedaviye alındı, son anda felç kalmaktan kurtuldu. Mağdur vatandaş, yaşananları şöyle anlattı:

"Oturamayacak bir duruma gelmiştim. Akrabalar tavsiye edince çektirmeye gitti. Pasajın içinde bir yerdi ve 200 lira para aldı. Bir 5 dakika içinde o anın şokuyla herhalde bir ayağa kalktım, yürüdüm. Bir şeyim yok gibiydi. 'Geçti' dedim. Ondan sonra sadece yattığımı hatırlıyorum."

"BU KİŞİLERE ASLA İTİBAR ETMEYİN"

Bir diğer mağdur ise Cemil Kısa oldu. Kısa, ''Bir tanıdık vasıtasıyla merdiven altı fıtıkçılara gittim, oranın herhangi bir belgesi yoktu. Hiçbir faydasını görmedim. Çok sık gördüğümüz bu tip ilanlardaki kişilere asla itibar etmeyin'' şeklinde konuştu.

"KALICI HASARLARA YOL AÇIYOR"

Kayropraktik alanında yanlış uygulamalar, en çok boyunda tehlike saçıyor. Bu konuya dikkat çeken Dr. Murat Yılmaz, ''Özellikle yukarı doğru çekme ani hareketler, çok fazla ses çıkarmak için çok fazla bükme, aşırı bir kuvvet uygulama, yukarı çekme tehlikeli. İşlem sonucunda damar yaralanmaları, hatta daha kötüsü kalıcı felç bile olabilir" dedi.

Kütletme mağduru vatandaş, züccaciyede yaptırdığı işlem yüzünden az daha felç kalıyordu
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