Yaylacık Ormanı'nda kar güzelliği
21.01.2021 18:13 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:33
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Yaylacık Ormanı kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Yaylacık Ormanı kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü.
Büyük bölümü ormanlarla kaplı Tavşanlı, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşan Yaylacık Ormanı'nda güzel manzaralar oluştu.
Gün batımı da beyaz örtüyle bölgeye ayrı bir güzellik kattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alibey Aydın