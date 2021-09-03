Kütahya Tavşanlı'da Rafet El Roman coşkusu
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Kütahya Tavşanlı'da Rafet El Roman coşkusu

Kütahya Tavşanlı'da Rafet El Roman coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Pop sanatçısı Rafet El Roman, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde verdiği konserde hayranlarını coşturdu.

Pop sanatçısı Rafet El Roman, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde verdiği konserde hayranlarını coşturdu.

Tavşanlı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sanatçı Rafet El Roman konser verdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserde ünlü sanatçı Rafet El Roman, sevilen şarkılarını Tavşanlılı hayranları için seslendirdi.

Yaklaşık bir saat sahnede kalarak şarkılarını hayranları ile birlikte de söyleyen Rafet El Roman, konser sonrası Tavşanlılılara teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kütahya Tavşanlı'da Rafet El Roman coşkusu
Kütahya Tavşanlı'da Rafet El Roman coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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