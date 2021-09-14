Kütahya'nın 'kalbinde' kazı çalışmaları başladı - Haberler
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Kütahya'nın "kalbinde" kazı çalışmaları başladı

AA / Alibey Aydın - Haberler | Kültür Sanat
Kütahya'nın

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'te kazı çalışmalarına başlandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'te kazı çalışmalarına başlandı.

Havadan yapılan çekimlerde, kalp şeklinde göründüğü için "Kütahya'nın kalbi" adı verilen höyükte başlatılan kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi iş birliğiyle "Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı" statüsünde yürütülecek.

Kütahya Valisi Ali Çelik, kazı açılış töreninde yaptığı konuşmada, kazı çalışmalarının 8 bin yıl öncesine ışık tutacağını söyledi.

Çalışmalarda elde edilecek bulguların önemli olduğunu belirten Çelik, "Geçen süreçlerin her kademesinde farklı çağlara ait kalıntılar ve buluntularla belki de tarihin akışında, özellikle Batı Anadolu'nun ticaretinde, tarımsal üretiminde, madenciliğinde bizlere yeni bakış açısı kazandıracak. Buradaki kazı çalışmaları ilerledikçe Batı Anadolu'nun merkezi olduğuna dair bir sürecinde hep beraber tanıklığını yapacağız." dedi.

Kazı Başkanı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan da çalışmalar hakkında bir sunum yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Çelik ve protokol mensupları kazı alanında incelemede bulundu.

AA / Alibey Aydın - Son Dakika Haberleri
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