Kütahya Domaniç'te aniden bastıran kar trafiği felç etti - Haberler
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Kütahya Domaniç'te aniden bastıran kar trafiği felç etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya Domaniç'te aniden bastıran kar trafiği felç etti

Kütahya'nın Domaniç-İnegöl dağ yolunda aniden bastıran kar, çok sayıda aracında yolda kalmasına neden oldu.

DOMANİÇ, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Domaniç- İnegöl dağ yolunda aniden bastıran kar, çok sayıda aracında yolda kalmasına neden oldu. Karayolları takviye güçlerle, kardan kapanan yolu 3 saatte açabildi.

Kütahya'yı Bursa'ya bağlayan Domaniç-İnegöl dağ yolunda öğleden sonra belli bir alanda aniden bastıran kar, kısa sürede 15 santime ulaştı. Dağ yolunda kara hazırlıksız yakalanan ağır vasıta araçların yolda kayması sonucu yol trafiğe kapandı. Kilometrelerce uzayan kuyrukta, onlarca servis aracı, saatlerce mahsur kaldı. Kayarak yolu kapatan tırlar nedeniyle karayolları ekipleri de yolu açmakta güçlük çekince Bozüyük'ten takviye ekipler geldi. Her iki taraftan da yapılan çalışmalar sonucu Jandarma koordinasyonunda yol 3 saat sonra trafiğe açılabildi. - KÜTAHYA

Kütahya Domaniç'te aniden bastıran kar trafiği felç etti

Kütahya Domaniç'te aniden bastıran kar trafiği felç etti

Kütahya Domaniç'te aniden bastıran kar trafiği felç etti

Kütahya Domaniç'te aniden bastıran kar trafiği felç etti

Kütahya Domaniç'te aniden bastıran kar trafiği felç etti

Kütahya Domaniç'te aniden bastıran kar trafiği felç etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Domaniç, Kütahya, İnegöl, kar, 3. Sayfa, Haberler

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