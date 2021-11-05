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Kütahya'daki tarihi konakta hanımlara özel kafe

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kütahya'daki tarihi konakta hanımlara özel kafe

Kütahya'nın Balıklı Mahallesi'ndeki tarihi konak hanımlara özel kafe haline getirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Balıklı Mahallesi'ndeki tarihi konak hanımlara özel kafe haline getirildi.

İşletmeci Mehmet Ali Koyuncu, Kütahya'daki kadınların daha rahat bir mekanda kitap okuyup sohbet edebileceği bir mekan oluşturmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirtti. Koyuncu, "En değerliye en güzel ortamı sunmak düşüncesiyle, Rachel Corrie K.M. Kütahyamızda üniversite öğrencileri ve hanımefendilerin hizmetindedir. Tarihi konağın sıcak ortamında kahvenizi yudumlayabilir, sedirde otururken bir dergi okuyabilir, bir taraftan arkadaşınız ile sohbet ederken, diğer taraftan Kütahya manzarasını seyredebilirseniz." diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya'daki tarihi konakta hanımlara özel kafe

Kütahya'daki tarihi konakta hanımlara özel kafe

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