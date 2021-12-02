Kütahya'da lise öğrencilerinden engellilere akülü sandalye desteği

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da lise öğrencilerinin destekleriyle temin edilen akülü tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildi.

Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı Kat Hizmetleri Dalı'nda öğrenim gören öğrenciler, "Kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz." sloganıyla kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında öğrencilerin katkılarıyla temin edilen 2 akülü sandalye, okulda düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi 2 engelliye verildi.

Vali Ali Çelik, törende yaptığı konuşmada, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Engelli vatandaşların önündeki engelleri kaldırmak için çalıştıklarını belirten Çelik, "Başta Okul Müdürü olmak üzere, öğretmenlerimizi ve sevgili öğrencilerimizi kutluyorum. Ülkemizde engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için birçok çalışma yürütülüyor. Bunun yanında bu tür kampanya ve çalışmalar da moral ve motivasyon sağlıyor." dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar da dernek olarak engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çalışma yaparken dışarıdan destek almanın kendileri için büyük önem taşıdığını aktaran Yakar, "Biz geleceğe hazırlık yapıyoruz. Toplumda ne zaman nerede ne gelecek bilmiyoruz. Aslında herkes birer engelli adayı. Ancak gençlerimizin bu duyarlılığı yaşanan veya yaşanabilecek sorunların üstesinden gelmemizi sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Okul müdürü İsmail Bozdemir ise öğrencilerin kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.