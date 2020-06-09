Kütahya'da kadınlara yönelik ücretsiz spor salonu açıldı Kütahya Belediyesi tarafından kadınlara yönelik ücretsiz spor salonunun açılışı yapıldı.

Kütahya Belediyesi tarafından kadınlara yönelik ücretsiz spor salonunun açılışı yapıldı.

Belediye Başkanı Alim Işık, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sosyal belediyecilik alanında kentte kadın ve çocuklar için oluşturulan yaşam alanlarına yenisini eklediklerini söyledi.

Kütahya Belediyesi Bengisu Sosyal Tesisleri alanında kullanılmayan bir salonu dar gelirli kadınların da spor yapabilmeleri için hazırladıklarını bildiren Işık, "Atıl durumda olan bir salonu elden geçirip eksiklerini tamamladık ve şehrimizin güzel insanlarına hediye ettik. Bu salon tamamen ücretsiz olarak dar gelirli kadınlarımıza hizmet verecek." dedi.

Spor salonunda kadınlar ücretsiz olarak step, aerobik, pilates, tae-bo ve zumba yapabilecek.

Kaynak: AA