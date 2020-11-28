İşçi servis otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı: 12 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

İşçi servis otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı: 12 yaralı

28.11.2020 19:49 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:38

Kütahya'da işçi servis otobüsü ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Kütahya'da işçi servis otobüsü ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Hasan Bilir yönetimindeki 43 S 194 plakalı işçi servisi otobüsü, Şair Şeyhi Bulvarı'ndaki kavşakta Kamil Yıldırım'ın kullandığı 43 H 255 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı
Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı
14 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte açık işletmeler ve muaf olanlar
14 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte açık işletmeler ve muaf olanlar

Kazada yaralanan servis otobüsü sürücüsü Bilir ile 11 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anında özel halk otobüsünde sürücü haricinde yolcu bulunmadığı öğrenildi.

İşçi servis otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı: 12 yaralı
İşçi servis otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı: 12 yaralı
İşçi servis otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı: 12 yaralı
İşçi servis otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı: 12 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

İlgili Haberler

İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında 'dönüşüm' anlaşması
İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında "dönüşüm" anlaşması
AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (2)
AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (2)
Trafikte kavga ettiği halk otobüsü şoförüne copla saldırdı
Trafikte kavga ettiği halk otobüsü şoförüne copla saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cevdet Yılmaz Abdülhamit Gül İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Teoman Hande Erçel Eser Yenenler
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ölü İran Kaza İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İşçi servis otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı: 12 yaralı - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 20:38:19. #1.15#
title