AFAD'ın son dakika bilgilerine göre, " Kütahya'da deprem mi oldu?" sorusunun yanıtı netleşti. Sabah saatlerinde gerçekleşen deprem 4.5 büyüklüğünde ölçüldü ve 9 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı yalnızca Kütahya ile sınırlı kalmadı; çevre illerde de hissedildi. Peki, "19 Mayıs deprem ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusunun detayları neler? Yetkililer, depremin ardından ilk açıklamaları yaptı. Peki, Kütahya'da deprem mi oldu? 19 Mayıs deprem ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?

KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 23.54'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 13.71 kilometre olarak ölçüldü.