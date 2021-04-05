Kütahya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Kütahya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki Gürağaç Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki Gürağaç Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Gürağaç Mahallesi'nde, pozitif vakaların artış eğiliminde olduğu belirtildi.

Vaka artışının önüne geçmek için bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı vurgulanan açıklamada, "Son günlerde mahalledeki vatandaşların taziye ve başka nedenlerle bir araya gelerek, sosyal izolasyon tedbirlerini ihlal ettikleri ve vaka artışlarına neden oldukları tespit edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda 10 gün süreyle bölgede karantina uygulanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek ekipleri ile ilgili kurumlarca karşılanacağı kaydedildi.

Karantina kararının ardından mahallenin giriş ve çıkışlarında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kontrol noktası oluşturduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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