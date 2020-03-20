Kütahya'da 'Beyaz Masa, Çözüm Masa'sı oldu Kütahya Belediyesi'nde vatandaşların şikayet ve taleplerini kolayca iletebilmeleri amacıyla hizmet veren 'Alo 153 Beyaz Masa' bundan böyle 'Alo 153 Çözüm Masa' olarak hizmet verecek.

Kütahya Belediyesi'nde vatandaşların şikayet ve taleplerini kolayca iletebilmeleri amacıyla hizmet veren 'Alo 153 Beyaz Masa' bundan böyle 'Alo 153 Çözüm Masa' olarak hizmet verecek.

Vatandaşların, belediye hizmetlerinden daha kolay ve hızlı bir şekilde faydalanması amacıyla hizmet veren 'Alo 153 Beyaz Masa' güncellenip yenilenerek bundan böyle 'Alo 153 Çözüm Masa' olarak hizmetlerine daha kaliteli bir şekilde devam edeceği belirtildi.

Daha önce 'Beyaz Masa' olarak hizmet veren birimin artık 'Alo 153 Çözüm Masa' olarak hizmet vereceğini söyleyen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Ekibimizi güncelledik, ilgili müdürlüklerimize paylaştırdık, artık bundan sonra 'Alo 153 Çözüm Masa'ya gelen her talep ilgili müdürlüklere aktarılacak. Vatandaşımızdan gelen şikayet veya talepler, yerine getirildiyse getirildiği, getirilemediyse, niçin getirilemediği gelen şekliyle vatandaşımıza geri bildirilecek. Şikayet mesaj yolu ile geldi ise mesaj yolu ile, telefon yolu ile geldiyse telefonla, whatsapp yolu ile geldiyse whatsapp yolu ile, e-mail yolu ile geldiyse e-mail aracılığı ile yani şikayet veya talep hangi yolla geldiyse aynı yolla geri bildirimler olacak. Şuanda ekibimiz hazır, vatandaşlarımızın hizmetine devam ediyorlar" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA