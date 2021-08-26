Kütahya'da "Atatürk, Milli Mücadele ve Kütahya" konulu fotoğraf sergisi açıldı

Kütahya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Atatürk, Milli Mücadele ve Kütahya" konulu fotoğraf sergisi izlenime sunuldu.

Kütahya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Atatürk, Milli Mücadele ve Kütahya" konulu fotoğraf sergisi izlenime sunuldu.

Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, ağustosun, Türk tarihi için zaferler ayı olduğunu söyledi.

Malazgirt başta olmak üzere zaferlerin ağustos aylarında kazanıldığını hatırlatan Güney, "30 Ağustos ise Kütahya'mız için önemli bir ay. Biz 30 Ağustos'u kurtuluş günü olarak da kabul ediyoruz. Sakarya Savaşı dahil birçok savaş var, Kurtuluş Savaşı içinde, İnönü Savaşları, Büyük Taarruz... Gençler tarafından bunların bilinmesini istiyoruz. Amacımız, etkinlikleri artırarak gençlerimizin dedelerine layık bir torun olmalarını sağlamak." dedi.

Milli Mücadele dönemi temalı 34 fotoğrafın yer aldığı sergi, Zafer Haftası boyunca görülebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan