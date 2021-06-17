Kütahya'da aşı randevu standı açıldı
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Kütahya'da aşı randevu standı açıldı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Haberler | Yerel

Kütahya'da aşı randevu standı açıldı Vatandaşların korona virüse karşı bilinçlenmeleri ve farklı sebeplerden dolayı aşı randevusu alamayanlara destek olmak için 'Aşı randevu ve bilinçlendirme standı' açıldı Kütahya'da, vatandaşların korona virüse karşı bilinçlenmeleri ve randevu...

Kütahya'da aşı randevu standı açıldı

Vatandaşların korona virüse karşı bilinçlenmeleri ve farklı sebeplerden dolayı aşı randevusu alamayanlara destek olmak için 'Aşı randevu ve bilinçlendirme standı' açıldı

KÜTAHYA - Kütahya'da, vatandaşların korona virüse karşı bilinçlenmeleri ve randevu alamayanlara yardımcı olunması amacıyla stant açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşların korona virüse karşı bilinçlenmeleri ve farklı sebeplerden dolayı aşı randevusu alamayanlara destek olmak için 'Aşı randevu ve bilinçlendirme standı' açıldı. Kent merkezi Sevgi Yolu üzerinde açılan ve sağlık görevlilerinin bulunduğu standa gelen vatandaşlara isteklerine göre aşı randevusu alınabiliyor. Ayrıca, hastaneye gidemeyecek olanlar da görevliler tarafından aşı olması için randevu aldıkları hastaneye ulaştırılıyor.

Stant görevlisi, "Biz, çeşitli sebeplerde aşı randevusu alamayan vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Standımıza yoğun ilgi var" diye konuştu.

Vatandaşlar, mesai saatleri içerisinde faaliyetlerini sürdüren stant önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Kütahyalı vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğü'nün stant hizmetinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kütahya'da aşı randevu standı açıldı
Kütahya'da aşı randevu standı açıldı
Kütahya'da aşı randevu standı açıldı
Kütahya'da aşı randevu standı açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe

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