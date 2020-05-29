Kütahya'da arazide koyun otlatma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Kütahya'nın Gediz ilçesinde, arazide koyun otlatma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, arazide koyun otlatma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

İddiaya göre, Karabacaklar köyünde ikamet eden H.H.T. (64), koyun otlatmaya gittiği Hanificikler Mahallesi yakınlarındaki arazisinde koyunlarını otlatan Mehmet (24) ve babası Recep Yıldız (50) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Hüseyin T, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla ateş etmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.

Silah sesleri üzerine olay yerine giden köylüler, yerde yaralı halde yatan üç kişiyi araçlarla Gediz Devlet Hastanesine götürdü.

Tedavi altına alınan yaralılardan ve silahla vurulduğu belirlenen Recep Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan oğlu Mehmet Yıldız ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA