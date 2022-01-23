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Kütahya'da aç kalan tilki köye indi

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Haberler | Güncel

Kütahya'da aç kalan tilki köye indi Kütahya'da doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları köylere inmeye başladı.

Kütahya'da aç kalan tilki köye indi

KÜTAHYA - Kütahya'da doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları köylere inmeye başladı. Domaniç ilçesine bağlı Çamlıca köyüne inen bir tilki vatandaşlar tarafından beslendi.

Çamlıca köyünde vatandaşlar evlerin çevresinde dolaşan bir tilki fark etti. İnsanlardan kaçmayan tilki ilgi odağı oldu.

Vatandaşlar tilkiyi elleriyle besledi. Köyde dolaşan ve vatandaşların verdiği yiyecekleri yiyen tilkiyi cep telefonu ile görüntüledi.

Kütahya'da aç kalan tilki köye indi

Kütahya'da aç kalan tilki köye indi

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Son Dakika Haberleri

Çamlıca, Kütahya, Güncel, Haber

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