Kütahya'da 8 sokağa 6 bin ton asfalt - Haberler
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Kütahya'da 8 sokağa 6 bin ton asfalt

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kütahya'da 8 sokağa 6 bin ton asfalt

Kütahya'nın Ali Paşa Mahallesi'nde başlatılan asfalt çalışmaları 8 sokakta devam ediyor.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Ali Paşa Mahallesi'nde başlatılan asfalt çalışmaları 8 sokakta devam ediyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Işık, 5 sokağın asfalt kaplama işleminin tamamlandığını söyledi.

Planlanan program dahilinde Ali Paşa Mahallesi'nde Sebilerenler Caddesi, Öğretmenler Caddesi, Hamza Güner Sokak, Takva Sokak, Osman Öğüt Sokak, Üçbey Sokak, Mehmet Akman Sokak'ta başlatılan çalışmalarda 5 sokağın asfalt kaplaması tamamlandı. Yapılan çalışmaları Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı ile birlikte yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Ali Paşa Mahallemizde asfalt ekibimiz çalışıyor. Programımıza göre toplam 8 sokakta yıllarca beklenen asfalt sorununu çözeceğiz. Şuana kadar 5 sokağımız tamamlandı. Toplamda 6 bin ton asfaltı bu caddelerimizde kullanacağız. Emeği geçen çalışanlarımızı kutluyorum. Şehrimize ve mahallemize hayırlı olsun. Buraları korumak mahalle sakinlerimize düşüyor" dedi.

Başkan Işık Ali Paşa Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledikten sonra Okmeydanı Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi ve çalışma ekiplerine kolaylıklar diledi. - KÜTAHYA

Kütahya'da 8 sokağa 6 bin ton asfalt

Kütahya'da 8 sokağa 6 bin ton asfalt

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