Kuşum Aydın kimdir? Kuşum Aydın kaç yaşında ve nereli? Gerçek adı nedir?
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Kuşum Aydın kimdir? Kuşum Aydın kaç yaşında ve nereli? Gerçek adı nedir?

03.03.2021 12:32 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:37
Kuşum Aydın kimdir? Kuşum Aydın kaç yaşında ve nereli? Gerçek adı nedir?

Kuşum Aydın olarak bilinen Muharrem Aydın Uğurlular, müzik dünyasının tanınmış isimlerindendir. Stüdyolarda vokallik yaparak müziğe adım atan Kuşum Aydın, televizyon programlarında gösterdiği başarının ardından ekran yüzü olmuştur. Peki, Kuşum Aydın kimdir? Kuşum Aydın kaç yaşında ve nereli? Gerçek adı nedir?

KUŞUM AYDIN KİMDİR?

Asıl adı Muharrem Aydın Uğurlular olan ve Kuşum Aydın lakabıyla anılan sanatçı, 1 Temmuz 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk şarkıcı, söz yazarı ve sunucu olarak biliniyor. 1998 yılında çıkardığı Mutlu Yıllar Kuşum adlı albümünün ardından aldığı Kuşum Aydın lakabının yanı sıra, Papyon Aydın ve Şeker Aydın olarak da bilinmektedir.

Yükseköğrenimini yapmak için Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümüne giren Aydın Uğurlular, daha sonra Tekstil Sanatları Bölümüne geçerek buradan mezun oldu. Ardından, yönetici olma idealiyle İstanbul Üniversitesi'nde işletme iktisadı eğitimi aldı.

Müzik yaşamına stüdyolarda vokallik yaparak atılan Aydın Uğurlular, kariyerini kulüp sahnelerinde devam ettirdi. Sunduğu sabah ve öğle kuşağı televizyon programlarıyla popülerliğini artıran şarkıcı, bu sırada çıkardığı albümlerle de ses getiren çalışmalara imza attı.

ALBÜMLERİ

1995 Aydın Havası

1998 Mutlu Yıllar Kuşum

2000 Kanki

2005 Kırmızı Kart

2009 Şeker

2010 Pardon Canım Aydın Ben

2011 Evlenme

2017 Kaymaklı Pasta

2017 Doğum Günü Şarkısı

2019 Moda

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