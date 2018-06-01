Kuşum Aydın'ın Yeni Halini Görenler Tanımakta Zorlandı

Kuşum Aydın'ın Yeni Halini Görenler Tanımakta Zorlandı

Bir dönemin popüler isimlerinden Kuşum Aydın'ın, yeni halini görenler tanımakta güçlük çekti.

3 ayda 20 kilo vererek bambaşka biri olan Kuşum Aydın'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı görenler tanımakta zorlandı.

"SANA NE OLDU AYDIN?"

Sanatçının fotoğrafını gören takipçileri 'Sana ne oldu Aydın?' yorumunu yaparken nasıl bu hale geldiğini de anlayamadı. Aydın'ın yeni hali için kimi 'photoshop' dedi kimi de 'estetik yaptırmış' dedi.

SİNAN AKÇIL'A BENZETİLDİ

Kuşum Aydın'ın fotoğrafını görenler sanatçıyı şarkıcı Sinan Akçıl'a benzetti.

İşte Kuşum Aydın hakkında yapılan bazı yorumlar...

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