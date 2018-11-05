Kuşadası'nda "Bolluğa, Sağlığa, Barışa!" temasıyla düzenlenen Kuşadası Zeytin Festivali sona erdi. 2 gün süren Festival kapsamında düzenlenen Öğrenciler ile Yaratıcı Zeytin ve Zeytinyağlı Yemekler Yarışması katılımcılar tarafından merakla takip edildi.

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Kuşadası Zeytin Festivali'nin ikinci günü etkinlikleri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Etkinler kapsamında Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde "Zeytinin İzinde" ve "Ege Zeytini Nasıl Dünya Markası Olur" başlıklı Mutfak Dostları Derneği Başkan Yardımcısı Osman Serim, Gazeteci Ahmet Örs, Gazeteci Hülya Ekşigil, Araştırmacı Gazeteci Nedim Atilla ve Gürsel Tombul'un konuşmacı olarak katıldıkları iki ayrı söyleşi düzenlendi. Panelde, Kuşadası'nın memecik zeytinine coğrafi işaret alınması kararlaştırıldı.

Kervansaray'da ise Ali Renay, Mehtap Güngör ve Girit'ten davetli şeflerin katılımıyla Gastroshowlar düzenlendi. Yunanistandan gelen konuk şef Stavros Koustanis "Girit Mutfağı Başkadır" adlı gastroshowunda Maria Ekmekçioğlu ve Tolis Anastasios'un destekleriyle "Katsounia" ve "Lalagia" adlı yemekleri yaptı. - AYDIN