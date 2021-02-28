Kuşadası'nda terör örgütü propagandası yapan 1 kişi tutuklandı
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Kuşadası'nda terör örgütü propagandası yapan 1 kişi tutuklandı

28.02.2021 19:59 | Son Güncelleme: 28.02.2021 20:03
Kuşadası'nda terör örgütü propagandası yapan 1 kişi tutuklandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ömer E.'nin sosyal medya hesabından silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını tespit etti. Şüpheli hakkında, örgütün eylemlerini övücü resim paylaşımları yaptığının da belirlenmesinin ardından yakalama kararı çıkartıldı. Bir süre takibe alınan Ömer E., dün Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan incelemesinde 7 suçtan daha arandığı ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer E., çıkarıldığı mahkemede 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı. 


Kuşadası'nda terör örgütü propagandası yapan 1 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

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