Kuşadası'nda sahilde köpek balığı ölüsü bulundu
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Kuşadası'nda sahilde köpek balığı ölüsü bulundu

Kuşadası'nda sahilde köpek balığı ölüsü bulundu
Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahile 3,6 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpek balığı ölüsü vurdu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahile 3,6 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpek balığı ölüsü vurdu.

Davutlar Sahili'nde bulunan köpek balığı ölüsü için bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği yetkilileri geldi.

İncelemenin ardından kamyonete yüklenen köpek balığı, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adnan Menderes Üniversitesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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