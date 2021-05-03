Kuşadası'nda sahilde köpek balığı ölüsü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahile 3,6 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpek balığı ölüsü vurdu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahile 3,6 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpek balığı ölüsü vurdu.

Davutlar Sahili'nde bulunan köpek balığı ölüsü için bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği yetkilileri geldi.

İncelemenin ardından kamyonete yüklenen köpek balığı, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adnan Menderes Üniversitesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun