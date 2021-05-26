Kuşadası'nda kurallara uymayan inşaatlara geçit yok
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Kuşadası'nda kurallara uymayan inşaatlara geçit yok

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Yerel

- Kuşadası'nda kurallara uymayan inşaatlara geçit yok Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yapımı süren inşaat alanlarında iş güvenliği, ruhsat ve çevre temizliği denetimi gerçekleştirmeye devam ediyor.

- Kuşadası'nda kurallara uymayan inşaatlara geçit yok

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yapımı süren inşaat alanlarında iş güvenliği, ruhsat ve çevre temizliği denetimi gerçekleştirmeye devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde gürültü ve çevre kirliliğine yol açan, işgaliye kurallarına uymayan firma ve meskenlere göz açtırılmıyor.

Kuşadası Belediyesi, yaklaşan turizm sezonu öncesi kent genelindeki inşaat alanlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkililerince Ocak-Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemde yaklaşık 400 denetim yapıldı. Kontrollerde, firmaların iş güvenliği, ruhsat ve çevre temizliği kurallarına uyup uymadıklarına bakıldı. Ayrıca işgaliye kurallarına aykırı şekilde yapı malzemelerini kaldırımlara bırakarak yayaların gidiş gelişlerini önleyen ve trafiği tehlikeye sokan inşaat şirketlerine uyarılar yapıldı. Ekipler, gürültü ve çevre kirliliğine yol açmak suretiyle vatandaşların huzurunu bozan firma ve mesken sahiplerine 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ile Zabıta İdari Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca bugüne kadar toplam 117 bin TL para cezası kesti.

"Kesinlikle taviz vermiyoruz"

Vatandaşların huzurunu sağlamak için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini belirten Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, "Kuşadası, Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinin başında geliyor. Yasalara aykırı hareket eden firma ve kişilere karşı kesinlikle taviz vermiyoruz" diye konuştu.

Kuşadası'nda kurallara uymayan inşaatlara geçit yok
Kuşadası'nda kurallara uymayan inşaatlara geçit yok
Kuşadası'nda kurallara uymayan inşaatlara geçit yok
Kuşadası'nda kurallara uymayan inşaatlara geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen

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