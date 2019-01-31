Kuşadası'nda Kullanılmayan Otelde Yangın

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kullanılmayan bir otelin üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kullanılmayan bir otelin üçüncü katında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında, binanın dış cephesinde asılı AK Parti Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan'ın pankartı da yandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bu arada olaya ilişkin şüpheliler M.A. (44) ile Y.A. (37), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin ilk ifadelerinde, kullanılmayan otel binasında ısınmak için yaktıkları ateşin bir anda büyüyerek yangına dönüştüğünü söyledikleri öğrenildi.

Öte yandan AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe ve MHP Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar olay yerine gelerek, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy'dan bilgi aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gökçe, "Bize gelen ilk bilgiler, iki kişinin yaktığı ateşten dolayı yangının çıktığı ve binanın dışındaki afişe sıçradığı yönünde. Şu anki bilgiler herhangi bir sabotaj ve adli bir durum söz konusu olmadığı şeklinde." diye konuştu.

Kaynak: AA