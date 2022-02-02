Kuşadası'nda dolu yağışı etkili oldu

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentte bazı araçlara zarar verin dolunun ardından vatandaşlar, ara sokaklarda park halinde bulunan araçlarının üzerini temizledi.

Bazı vatandaşlar da doluya karşı önlem alarak araçlarının üzerini karton ve halıyla örttü.