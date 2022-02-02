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Kuşadası'nda dolu yağışı etkili oldu

AA, Ferdi Uzun - Güncel
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Kuşadası'nda dolu yağışı etkili oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentte bazı araçlara zarar verin dolunun ardından vatandaşlar, ara sokaklarda park halinde bulunan araçlarının üzerini temizledi.

Bazı vatandaşlar da doluya karşı önlem alarak araçlarının üzerini karton ve halıyla örttü.

Kuşadası'nda dolu yağışı etkili oldu

AA / Ferdi Uzun - Güncel

Kuşadası, Aydın, Güncel, Haber

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