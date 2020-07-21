Kuşadası'nda çocuklara 5500 adet ücretsiz lunapark bileti dağıtılıyor
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Kuşadası'nda çocuklara 5500 adet ücretsiz lunapark bileti dağıtılıyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda verdiği sözü yerine getirdi.

Kuşadası'nda çocuklara 5500 adet ücretsiz lunapark bileti dağıtılıyor
21.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:30

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda verdiği sözü yerine getirdi. Kuşadası Belediyesi tarafından temin edilen 5500 adet lunapark bileti İbramaki Sanat Galerisi'nde çocuklara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Kuşadası Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir süre evlerinden çıkamayan 3-14 yaş grubu çocukların yüzünü güldürdü. Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde bulunan lunaparkta geçerli 5500 adet bilet temin etti. Biletler İbramaki Sanat Galerisi'nde çocuklara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanırken, lunapark sabah saatlerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Ayrıca lunaparkın sosyal mesafe kuralına uygunluğu denetlenerek gerekli tedbirler alındı.

21-30 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak biletler Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla İbramaki Sanat Galerisi'ne başvuran ebeveynlere verilecek. Çocuklar Kuşadası Belediyesi'nden aldıkları biletlerle 19.00-00.00 saatleri arasında lunaparkta keyifli vakit geçirecek.

Mutlu çocukların yaşadığı bir kent oluşturmak için çalıştıklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlamak en büyük görevimiz. Biz en çok onların yüzündeki gülümsemeyi seviyoruz. Onların bugünlerini en güzel şekilde yaşamalarını sağlamak, çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz. Bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pandeminin gölgesinde kutlandı. O gün çocuklarımıza bir söz vermiştim. Bugün o sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kadınlar Denizi mahallemizde bulunan lunaparkla anlaştık. 5500 adet bilet temin ederek çocuklarımıza dağıtmaya başladık. Tüm çabamız çocuklarımız için" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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