Kuşadası'nda bir günde iki üzüntü
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Kuşadası'nda bir günde iki üzüntü

Kuşadası'nda bir günde iki üzüntü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin sevilen simalarından eski Belediye Meclisi Üyesi Levent Öğren'in babası Mehmet Niyazi Öğren (88) ile genç mali müşavir ve gazeteci Yavuz Akgün (46) dün akşam aniden hayatlarını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin sevilen simalarından eski Belediye Meclisi Üyesi Levent Öğren'in babası Mehmet Niyazi Öğren (88) ile genç mali müşavir ve gazeteci Yavuz Akgün (46) dün akşam aniden hayatlarını kaybetti. İki sevilen ismi aynı gün toprağa veren Kuşadası çifte üzüntü yaşadı.

Kuşadası'nın sevilen iki ismin cenazesi de Hanım Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Adalızade Mezarlığına defnedildi. Akgün ve Öğren'in ani ölümleri Kuşadası'nda büyük üzüntü oluştururken, Hanım Camiinden kaldırılan cenazeye Belediye Başkanı Ömer Günel'in yanı sıra ölenlerin yakınları, çok sayıda vatandaş ve gazeteciler katıldı. - AYDIN

Kuşadası'nda bir günde iki üzüntü
Kuşadası'nda bir günde iki üzüntü
Kuşadası'nda bir günde iki üzüntü
Kuşadası'nda bir günde iki üzüntü
Kuşadası'nda bir günde iki üzüntü
Kuşadası'nda bir günde iki üzüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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